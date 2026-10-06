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STEVO SIMPLE BOY’s latest stunts spark an online buzz - Was ANDREW KIBE right? (See PHOTOs)
STEVO SIMPLE BOY’s latest stunts spark an online buzz - Was ANDREW KIBE right? (See PHOTOs)
The Kenyan DAILY POST.
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