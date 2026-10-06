Here’s the eulogy of prominent lawyer ELIZABETH WANGUI WANJERI, who died in her sleep - She leaves no husband or child! Pursued Masters at Leeds University





Tuesday, October 6, 2026 - Prominent lawyer Elizabeth Wangui Wanjeri has been laid to rest following her sudden demise.

Wanjeri, a former Law Society of Kenya Coast Representative, died in her sleep on Tuesday, September 29, 2026.

According to her eulogy, Wanjeri was highly educated, having undertaken a Master's degree at the University of Leeds.

She had an accomplished career in the legal field and was known for her service to the profession.

Sadly, she leaves behind no husband or child.

Check out her eulogy.

The Kenyan DAILY POST.