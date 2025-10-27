Meru mama mboga in viral private video apologizes, reveals she fled her home over threats to her life - “Naomba Serikali Mnisamee, Sitarudia”

Monday, October 27,
2025 - A Mama Mboga from Meru whose private video went viral online has
opened up about the traumatic ordeal, revealing that she was forced to flee her
home.
Speaking with raw emotion, the Mama Mboga - recounted how
the video triggered outrage in her community.
“Nitarudi Meru kufanya nini na watu walirudi kama mia
mbili kuja kutaka kuniua, waliaribu vitu zangu mpaka kwa ploti walinifungia
nyumba,” she said tearfully, describing how an angry mob of nearly 200
people attempted to lynch her.
Her life was saved by a young woman named Wamuna Tabitha,
who intervened just in time.
“Huyu msichana anaitwa Wamuna Tabitha akaniokolea
akanitoa uko Meru karibu niuliwe na mobs kwa sababu sikuwa najua nini ilikuwa
inafanya,” she shared, expressing deep gratitude.
She revealed that the video was leaked by a man who had
manipulated her with false promises of financial help and marriage.
“Nikajua alikuwa ananidanganya kuhusu kunisaidia kupata
bwana.”
“Nilijaribu kufanya kila nilichoweza kuhakikisha familia
yangu inasaidiwa, lakini sikutaka hii kutokea,” she said.
“Nawaomba mnisamee juu niko na watoto wakubwa na nawaomba
mfute hio video na sitarudia tena.”
“Mimi ni nyanya, mtoto wangu ako na mtoto. Naomba
serikali mnisamee,” she pleaded.
