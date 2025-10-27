Meru mama mboga in viral private video apologizes, reveals she fled her home over threats to her life - “Naomba Serikali Mnisamee, Sitarudia”



Monday, October 27, 2025 - A Mama Mboga from Meru whose private video went viral online has opened up about the traumatic ordeal, revealing that she was forced to flee her home.

Speaking with raw emotion, the Mama Mboga - recounted how the video triggered outrage in her community.

“Nitarudi Meru kufanya nini na watu walirudi kama mia mbili kuja kutaka kuniua, waliaribu vitu zangu mpaka kwa ploti walinifungia nyumba,” she said tearfully, describing how an angry mob of nearly 200 people attempted to lynch her.

Her life was saved by a young woman named Wamuna Tabitha, who intervened just in time.

“Huyu msichana anaitwa Wamuna Tabitha akaniokolea akanitoa uko Meru karibu niuliwe na mobs kwa sababu sikuwa najua nini ilikuwa inafanya,” she shared, expressing deep gratitude.

She revealed that the video was leaked by a man who had manipulated her with false promises of financial help and marriage.

“Nikajua alikuwa ananidanganya kuhusu kunisaidia kupata bwana.”

“Nilijaribu kufanya kila nilichoweza kuhakikisha familia yangu inasaidiwa, lakini sikutaka hii kutokea,” she said.

“Nawaomba mnisamee juu niko na watoto wakubwa na nawaomba mfute hio video na sitarudia tena.”

“Mimi ni nyanya, mtoto wangu ako na mtoto. Naomba serikali mnisamee,” she pleaded.

