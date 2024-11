Quickmart employees forced to work 14-Hour straight shifts from 6 AM to 11 PM during festive season with no overtime pay or compensation

Thursday, November 28, 2024 - As you stroll through the aisles of Quickmart during the festive season, the buzz of shoppers filling their carts and the sight of shelves stocked with seasonal treats can easily get you caught up in the holiday rush.

But take a moment to think: behind those brightly lit shelves and endless promotions, how much is the festive frenzy truly benefiting the hardworking staff that keeps the store running?



The latest revelations surrounding QuickMart supermarket continue to raise serious concerns about its labour practices and working conditions as employees from various branches across Kenya come forward with troubling stories.



As previously highlighted, numerous ex-employees have shared their frustration regarding unpaid benefits and deductions for welfare contributions, NSSF and other supposed benefits.



Even after years of hard work, many of these workers found that their claims went unresolved, with some being sent on fruitless quests to recover the funds deducted from their salaries.



One such employee, who worked with QuickMart since 2020, reported how he was subjected to deductions for welfare and NSSF but when they approached HR for help, they were told to "find the offices" and claim it themselves.



This experience is now all too common for many staff members.



This issue extends beyond Nairobi, as workers in regional stores have also shared their harrowing experiences. Employees at branches like the Nyalenda branch in Kisumu have spoken out on abusive managerial practices, particularly regarding the mistreatment of female staff.



The practice of overworking, underappreciating and even firing staff under dubious pretenses is rampant, with outsourcing agencies being complicit in this toxic work culture.



One whistleblower revealed how an outsourcing agent fired an employee for being late by just two minutes, while others have described the pervasive atmosphere of fear and intimidation enforced by senior staff.



Further complicating matters, claims have surfaced that QuickMart’s top management has been scrapping employee benefits, including annual leave and off days, as the company heads into the busy festive season.



This move has left employees feeling even more oppressed, with many struggling with mental health issues such as depression as a result of the excessive pressure.



One employee shared their concern about long-serving workers being targeted for dismissal due to their higher salaries in what appears to be a strategy to cut costs.

The recent submission about HR's role in fostering this toxic culture points to systemic issues that need immediate attention.



As the pressure keeps mounting, employees are calling for accountability, citing specific individuals in management, including HR personnel and those from the Virtual Merchandising (VM) team for creating an oppressive environment.



Many current employees have reached out to lament being overworked without proper compensation, with shifts lasting 10 to 14 hours on weekdays, Saturdays and Sundays, especially during the festive season when staff are often required to work straight shifts from early morning until late at night.



They receive little to no overtime pay for their extended hours, and during the festive season, they are only given a meagre Ksh 1,000 voucher as compensation, which they claim is insufficient and poorly received.

Those with special needs, such as lactating mothers or those with health issues, are still expected to work these gruelling hours, which compounds the already difficult working conditions.



The HR department has been criticized for only focusing on customer service expectations without considering the welfare of the staff members who are delivering that service, with HR meetings often being the only form of communication employees receive.



Staff members report being unable to access their annual leave for up to two years and face constant pressure, including being told to return to work during emergencies, even when they are on leave.



According to the whistleblower, if an employee faces personal tragedies, such as the death of a loved one, the company deducts funds from all employees' salaries to assist the grieving staff member but QuickMart does not contribute any of its own funds and does not provide any support, such as attendance at funerals.



Employees are subjected to monthly deductions of over KSh 1,000 from their pay without being consulted or informed about the purpose of the deductions.



The latest submission also reveals that QuickMart's management can easily dismiss staff members over minor disagreements with supervisors and transfers are made without notice, with employees sometimes being charged for transportation costs.



The submission ends with a call for the Ministry of Labour to investigate the challenges faced by employees in companies like QuickMart and ensure fair treatment of workers.



"๐–ง๐—‚ ๐–ญ๐—’๐–บ๐—„๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—‚. ๐–ฅ๐—‚๐—‹๐—Œ๐—๐— ๐—’, ๐–จ'๐–ฝ ๐— ๐—‚๐—„๐–พ ๐—๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—€๐—‹๐–บ๐—๐—Ž๐— ๐–บ๐—๐–พ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—๐—๐–พ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ ๐—๐—ˆ๐—‹๐—„ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—‹๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‚๐—‡๐—Ž๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—๐—๐–พ ๐—‰๐–พ๐—ˆ๐—‰๐— ๐–พ ๐—ˆ๐–ฟ ๐–ช๐–พ๐—‡๐—’๐–บ. ๐–จ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐–พ๐–ฝ ๐—๐–พ ๐—‡๐–พ๐–พ๐–ฝ ๐—‰๐–พ๐—ˆ๐—‰๐— ๐–พ ๐—๐—‚๐—๐— ๐—๐–พ๐–บ๐—‹๐—๐—Œ ๐— ๐—‚๐—„๐–พ ๐—’๐—ˆ๐—Ž๐—‹๐—Œ. ๐–จ๐—'๐—Œ ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–ผ๐—„๐–ฌ๐–บ๐—‹๐— ๐–บ๐—€๐–บ๐—‚๐—‡, ๐—Œ๐—Ž๐—‰๐—‰๐—ˆ๐—‹๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐—’๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐—‚๐—ˆ๐—Ž๐—Œ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—๐—Œ ๐–บ๐—Œ ๐–จ ๐–บ๐—† ๐—ˆ๐—‡๐–พ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐—๐–พ๐—‚๐—‹ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ ๐—Œ๐—ˆ๐—†๐–พ๐—๐—‚๐—†๐–พ๐—Œ ๐—‚๐—'๐—Œ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—๐—๐–พ ๐—๐—‹๐—Ž๐—๐— ๐—๐—ˆ ๐–ป๐–พ ๐—๐—ˆ๐— ๐–ฝ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐–พ๐— ๐—Ž๐—Œ ๐–ฟ๐—‹๐–พ๐–พ.



๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–ผ๐—„๐–ฌ๐–บ๐—‹๐— ๐—Œ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐—†๐–บ๐—‹๐—„๐–พ๐— ๐—‚๐—Œ ๐—‡๐—ˆ๐— ๐—๐—๐–พ ๐—Œ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ ๐— ๐–บ๐—‹๐—€๐–พ๐—Œ๐— ๐—‹๐–พ๐—๐–บ๐—‚๐— ๐—‚๐—‡ ๐–ช๐–พ๐—‡๐—’๐–บ ๐—๐—๐—‚๐–ผ๐— ๐—๐–บ๐—Œ ๐Ÿจ๐Ÿข ๐–ป๐—‹๐–บ๐—‡๐–ผ๐—๐–พ๐—Œ ๐–บ๐— ๐— ๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹ ๐—๐—๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—Ž๐—‡๐—๐—‹๐—’ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐Ÿฃ๐Ÿช ๐—’๐–พ๐–บ๐—‹๐—Œ ๐—ˆ๐— ๐–ฝ ๐–บ๐—Œ ๐—‰๐–พ๐—‹ ๐—‡๐—ˆ๐—! ๐–ถ๐—๐–บ๐— ๐—๐—๐–บ๐— ๐—†๐–พ๐–บ๐—‡๐—Œ ๐—‚๐—'๐—Œ ๐—‚๐—†๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐—†๐—ˆ๐—‡๐—๐—๐— ๐—’ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–บ๐—‡๐—‡๐—Ž๐–บ๐— ๐— ๐—’. ๐–ก๐—Ž๐— ๐—‡๐—ˆ๐— ๐–บ๐—Œ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐—๐–พ ๐—๐–บ๐—๐–พ ๐–พ๐—‡๐–ผ๐—ˆ๐—Ž๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐–ฝ ๐—Œ๐–พ๐—๐–พ๐—‹๐–บ๐— ๐–ผ๐—๐–บ๐— ๐— ๐–พ๐—‡๐—€๐–พ๐—Œ ๐—๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—‰๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—๐—‹๐—ˆ๐—Ž๐—€๐— ๐—๐—๐–บ๐—'๐—Œ ๐—‚๐—‡๐—๐—Ž๐—†๐–บ๐—‡ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐–ง๐–ฑ ๐–ฝ๐–พ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐—†๐–พ๐—‡๐— (๐—Œ๐—‰๐–พ๐–ผ๐—‚๐–ฟ๐—‚๐–ผ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–ฏ๐–พ๐—†๐–บ๐—๐–บ) ๐–ฝ๐—ˆ๐—๐—‡ ๐—๐—ˆ ๐—๐—๐–พ ๐—†๐–บ๐—‡๐–บ๐—€๐–พ๐—†๐–พ๐—‡๐—.



๐–ก๐–พ๐—‚๐—‡๐—€ ๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹๐—๐—ˆ๐—‹๐—„๐–พ๐–ฝ ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐–บ๐—‡๐—’ ๐–บ๐–ฝ๐–ฝ๐—‚๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐— ๐—ˆ๐–ฟ ๐–บ๐—‡๐—’ ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€๐— ๐–พ ๐–ผ๐–พ๐—‡๐— ๐–บ๐—Œ ๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐—†๐–พ. ๐–ถ๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐—†๐–บ๐— ๐— ๐—’ ๐—๐—ˆ๐—‹๐—„ ๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹ ๐Ÿฃ๐Ÿข ๐—๐—‹๐—Œ ๐—๐–พ๐–พ๐—„๐–ฝ๐–บ๐—’๐—Œ, ๐–ฒ๐–บ๐—๐—Ž๐—‹๐–ฝ๐–บ๐—’ ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐—๐—๐–บ๐—‡ ๐Ÿฃ๐Ÿค ๐—๐—ˆ๐—Ž๐—‹๐—Œ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—ˆ๐—‡ ๐–ฒ๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ๐—’๐—Œ ๐Ÿฃ๐Ÿฆ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ ๐—๐—‹๐—Œ!! (๐–ฒ๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—€๐—๐— ๐—Œ๐—๐—‚๐–ฟ๐—). ๐–ถ๐–พ ๐—๐–บ๐—๐–พ ๐—๐—๐–บ๐— ๐—๐–พ ๐–ผ๐–บ๐— ๐— ๐–ฟ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—๐–พ ๐—Œ๐–พ๐–บ๐—Œ๐—ˆ๐—‡ ๐— ๐—‚๐—„๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐— ๐–ฃ๐–พ๐–ผ๐–พ๐—†๐–ป๐–พ๐—‹ ๐—๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐–ป๐—’ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐–ป๐–พ๐—‚๐—‡๐—€ ๐–ผ๐— ๐—ˆ๐—Œ๐–พ๐–ฝ ๐—๐—๐–พ๐—‚๐—‹ ๐—Œ๐—๐—‚๐–ฟ๐—๐—Œ & ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—๐–บ๐—‹๐— ๐—๐—ˆ๐—‹๐—„๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—‚๐—‹๐–พ๐— ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐— ๐—’ ๐–บ ๐—Œ๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—€๐—๐— ๐—Œ๐—๐—‚๐–ฟ๐— ๐—๐—๐—‚๐–ผ๐— ๐—‚๐—Œ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐Ÿจ:๐Ÿข๐Ÿข/๐Ÿจ:๐Ÿฆ๐Ÿง ๐–บ๐—† ๐—๐—‚๐— ๐— ๐Ÿฃ๐Ÿข:๐Ÿข๐Ÿข/๐Ÿฃ๐Ÿฃ:๐Ÿข๐Ÿข ๐—‰๐—†!! ๐–ฅ๐—‚๐—‡๐–บ๐— ๐— ๐—’, ๐—๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—€๐—‚๐—๐–พ๐—‡ ๐–บ ๐—๐—ˆ๐—Ž๐–ผ๐—๐–พ๐—‹ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—„๐—Œ๐—:๐Ÿฃ๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข ๐—‡๐–บ ๐—๐–บ๐—๐–บ ๐—๐—‚๐—๐—ˆ ๐—๐–บ๐—‡๐–บ๐—ˆ๐—‡๐–บ ๐—๐—‚๐–ป๐–บ๐—’๐–บ ๐—„๐—Ž๐—๐—Ž๐—‰๐–พ๐–บ. ๐–ฒ๐—ˆ๐—†๐–พ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐— ๐–บ๐–ผ๐—๐–บ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐–ฌ๐–บ๐—๐—๐–พ๐—‹๐—Œ, ๐—Œ๐—ˆ๐—†๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐—„ ๐–พ๐—๐–ผ ๐—Œ๐—ˆ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐–บ๐—‡ ๐—ƒ๐—Ž๐—Œ๐— ๐—‚๐—†๐–บ๐—€๐—‚๐—‡๐–พ ๐—๐—๐–บ๐— ๐—„๐—‚๐—‡๐–ฝ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—Œ๐—‚๐—๐—Ž๐–บ๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡!!



๐– ๐—† ๐—‡๐—ˆ๐— ๐Ÿฅ ๐—’๐—‹๐—Œ ๐—ˆ๐— ๐–ฝ ๐–บ๐— ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–ผ๐—„๐–ฌ๐–บ๐—‹๐— ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–ณ๐—๐–พ ๐—ˆ๐—‡๐— ๐—’ ๐—†๐–พ๐–พ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—๐—‚๐— ๐— ๐—‹๐–พ๐–ผ๐–พ๐—‚๐—๐–พ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐–ง๐–ฑ'๐—Œ ๐–ฝ๐–พ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐—†๐–พ๐—‡๐— ๐—‚๐—Œ ๐—ˆ๐—‡๐— ๐—’ ๐—๐—ˆ๐— ๐—๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐—‰๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐–พ๐–ฝ ๐—๐—ˆ ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐–พ๐—‹ ๐–ผ๐—Ž๐—Œ๐—๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‹ ๐—Œ๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐–ผ๐–พ ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐—†๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—๐—ˆ ๐—‚๐—Œ ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐–พ๐—‹๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—๐–บ๐— ๐—Œ๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐–ผ๐–พ!!



๐–ซ๐–พ๐–บ๐—๐–พ ๐—’๐–พ๐—‡๐—’๐–พ๐—๐–พ ๐—Ž๐—‡๐–บ๐–พ๐—“๐–บ ๐—„๐–บ๐–บ ๐—๐–บ๐—๐–บ ๐—†๐—‚๐–บ๐—„๐–บ ๐—†๐–ป๐—‚๐— ๐—‚ ๐–ป๐—‚๐— ๐–บ ๐—„๐—Ž๐—‰๐–พ๐—๐–บ ๐—‡๐–บ ๐—Ž๐—„๐—‚๐—‰๐–พ๐—๐–บ ๐—Ž๐—‡๐–บ๐–บ๐—†๐–ป๐—‚๐–บ ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ฟ๐—Ž๐—‡๐—€๐–พ ๐—Œ๐—‚๐—†๐—Ž ๐—Ž๐—‡๐–บ๐–พ๐—“๐–บ ๐—‰๐—‚๐—€๐—‚๐—€๐—๐–บ ๐—Ž๐—๐—ˆ๐—„๐–พ ๐—‡๐—’๐—Ž๐—†๐–ป๐–บ๐—‡๐—‚ ๐—„๐–บ๐—†๐–บ ๐—Ž๐— ๐—‚๐—„๐—Ž๐—๐–บ ๐—Ž๐—†๐–พ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—Ž๐—„๐—Ž๐—ƒ๐–พ ๐—„๐—Ž๐—Œ๐–บ๐—‚๐–ฝ๐—‚๐–บ ๐–พ๐—†๐–พ๐—‹๐—€๐–พ๐—‡๐–ผ๐—’!!



๐–ณ๐—๐–พ ๐–ป๐—‹๐–บ๐—‡๐–ผ๐— ๐—†๐–บ๐—‡๐–บ๐—€๐–พ๐—‹ ๐—๐–บ๐—‡๐–บ๐–พ๐—“๐–บ ๐—„๐—ˆ๐—Œ๐–บ๐—‡๐–บ ๐—‡๐–บ ๐–ป๐—‚๐–ป๐—‚ ๐—’๐–บ๐—„๐–พ ๐–บ๐–บ๐—†๐—Ž๐–พ ๐—„๐—Ž๐—๐–บ๐—‰๐—‚๐—€๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐—Œ๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—€๐—๐— ๐—Œ๐—๐—‚๐–ฟ๐— ๐—๐—๐–บ๐—'๐—Œ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐Ÿจ:๐Ÿฆ๐Ÿง ๐–บ๐—† ๐—Ž๐—‰ ๐—๐—ˆ ๐Ÿฃ๐Ÿข:๐Ÿข๐Ÿข ๐—‰๐—† ๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—๐–พ ๐—๐—๐—ˆ๐— ๐–พ ๐—๐–พ๐–พ๐—„.



๐–ฒ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐–บ๐—„๐—‚๐—‰๐–บ๐—๐–บ ๐—†๐—Œ๐—‚๐–ป๐–บ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐–พ๐—‘๐–บ๐—†๐—‰๐— ๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ ๐–บ๐—†๐–พ๐—„๐—Ž๐–ฟ๐–บ ๐—‡๐—‚ ๐–บ๐— ๐— ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐—๐–บ๐—‡๐–บ๐—„๐–บ๐—๐—๐–บ ๐—‰๐–พ๐—Œ๐–บ ๐—Œ๐—ˆ ๐—๐—๐–บ๐— ๐—๐–บ๐—‡๐–บ๐—‰๐–พ๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ช๐—๐–บ ๐–ฟ๐–บ๐—†๐—‚๐— ๐—‚๐–บ ๐–บ๐—Œ ๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐—‡๐—’ ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐—€๐—‚๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐—ˆ๐—Ž๐— ๐–บ๐—‡๐—’ ๐–ผ๐–พ๐—‡๐—, ๐–บ๐—Œ ๐–บ ๐–ป๐—‚๐—€ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐—‡๐—’ ๐—๐—๐–พ๐—’ ๐–บ๐— ๐—Œ๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ๐—‡'๐— ๐—๐–บ๐—๐–พ ๐–บ๐—‡๐—’ ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—Œ๐–บ๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡ ๐—๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—๐–พ๐—‚๐—‹ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐–บ๐—†๐–พ๐—‰๐—ˆ๐—๐–พ๐—“๐–บ ๐—†๐—๐—Ž ๐—๐–บ ๐—„๐—๐–บ๐—ˆ ๐—๐—ˆ ๐–บ๐–ผ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐—‡๐—’ ๐—๐—‚๐—†/๐—๐—‹ ๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—๐–พ ๐–ป๐—Ž๐—‹๐—‚๐–บ๐— ๐–ฝ๐–บ๐—’!!!



๐–ฒ๐—ˆ ๐—‚๐—‡ ๐–พ๐—๐–พ๐—‹๐—’ ๐—†๐—ˆ๐—‡๐—๐— ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐— ๐—‹๐–พ๐–ผ๐–พ๐—‚๐—๐–พ ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐—๐—๐–บ๐—‡ ๐—„๐—Œ๐—.๐Ÿฃ๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข ๐–ฝ๐–พ๐–ฝ๐—Ž๐–ผ๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡๐—Œ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐—๐—๐–พ ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐–พ ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐–ผ๐–พ๐—‹๐—‡๐—Œ.



๐–ฏ๐—‚๐–บ ๐—„๐—Ž๐–ฟ๐—Ž๐—๐—๐–บ ๐—„๐–บ๐—“๐—‚ ๐—‡๐—‚ ๐—‹๐–บ๐—๐—‚๐—Œ๐—‚ ๐–ฒ๐–บ๐—‡๐–บ ๐—๐–บ๐—๐–บ ๐—†๐—‡๐–บ๐–พ๐—“๐–บ ๐—„๐—ˆ๐—Œ๐–บ ๐—„๐—Ž๐–พ๐— ๐–พ๐—๐–บ๐—‡๐–บ ๐—‡๐–บ ๐—Œ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—ˆ๐—‹ ๐–บ๐–ฟ๐–บ๐—‡๐—’๐–พ ๐—Ž๐–ฟ๐—Ž๐—๐—๐–พ ๐—„๐–บ๐—“๐—‚!



๐–ณ๐—‹๐–บ๐—‡๐—Œ๐–ฟ๐–พ๐—‹ ๐—๐–บ๐—‡๐–บ๐—‰๐–พ๐–บ๐—‡๐–บ ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐–ผ๐–พ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐–พ๐—‹๐—‚๐—‡๐—€ ๐–บ๐—‡๐—’ ๐—๐—‹๐–บ๐—‡๐—Œ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐— ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—‚๐–ฟ ๐—๐—๐–พ๐—’ ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐–พ๐—‹ ๐—๐—๐–พ๐—’ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐— ๐–ผ๐—Ž๐— ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐—’๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐—Œ๐–บ๐— ๐–บ๐—‹๐—’ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—๐—๐–บ๐—'๐—Œ ๐—๐—๐—’ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–ฟ๐—‚๐—‡๐–ฝ ๐—†๐—ˆ๐—Œ๐— ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐— ๐–พ๐–บ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—๐–พ ๐—ƒ๐—ˆ๐–ป ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐–บ๐—‡๐—’ ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—‚๐—€๐—‡๐–บ๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡ ๐— ๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‹.



๐–ณ๐—๐–บ๐—'๐—Œ ๐—๐—๐–บ๐— ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–ผ๐—„๐–ฌ๐–บ๐—‹๐— ๐—‚๐—Œ ๐—ˆ๐–ฟ๐–ฟ๐–พ๐—‹๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—ˆ ๐—๐—๐–พ๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ.

๐–ช๐—‚๐—‡๐–ฝ๐— ๐—’ ๐—†๐—’ ๐—‹๐–พ๐—Š๐—Ž๐–พ๐—Œ๐— ๐—๐—ˆ ๐—๐—๐–พ ๐–ง๐–ฑ ๐–ป๐—ˆ๐—๐— ๐—Œ๐—‰๐–พ๐–ผ๐—‚๐–ฟ๐—‚๐–ผ, ๐–ฏ๐–พ๐—†๐–บ๐—๐–บ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–ฑ๐–ฌ๐–ฒ ๐—‰๐— ๐–พ๐–บ๐—Œ๐–พ ๐—๐—ˆ ๐—†๐—‚๐—‡๐–ฝ ๐—๐—๐–พ ๐—๐—ˆ๐—‹๐—„๐—‚๐—‡๐—€ ๐–พ๐—‡๐—๐—‚๐—‹๐—ˆ๐—‡๐—†๐–พ๐—‡๐— ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐—๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ,,,๐—๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—๐—๐–พ ๐—‰๐–พ๐—ˆ๐—‰๐— ๐–พ ๐—๐—๐—ˆ ๐—๐–บ๐—Œ ๐—†๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐—๐—๐–พ๐—† ๐—๐—ˆ ๐— ๐–พ๐–บ๐—๐–พ ๐—๐—๐–บ๐— ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–ฟ๐—ˆ๐—‹๐—๐–บ๐–ป๐— ๐–พ ๐— ๐—‚๐–ฟ๐–พ ๐—๐—๐–พ๐—’ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐— ๐–พ๐–บ๐—๐—‚๐—‡๐—€, ๐—‚๐—๐—Œ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ ๐–บ๐— ๐—Œ๐—ˆ ๐–บ๐—Œ ๐—’๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐—๐—ˆ ๐–ฟ๐–พ๐–พ๐— ๐— ๐—‚๐—„๐–พ ๐—๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—๐—ˆ๐—‹๐—„๐—‚๐—‡๐—€ ๐—‚๐—‡ ๐–บ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ ๐–พ๐—‡๐—๐—‚๐—‹๐—ˆ๐—‡๐—†๐–พ๐—‡๐— ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡๐—Œ ๐–บ๐—Œ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—๐—‚๐— ๐— ๐—๐—‚๐—Œ๐— ๐—๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐–พ ๐—’๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐–ฟ๐–บ๐—†๐—‚๐— ๐—’ ๐—๐—ˆ๐—ˆ.



๐–จ ๐—๐—‚๐—Œ๐— ๐—†๐—‚๐—‡๐—‚๐—Œ๐—๐—‹๐—’ ๐—ˆ๐–ฟ ๐— ๐–บ๐–ป๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐—๐–พ๐—‹๐–พ ๐—๐—ˆ ๐—€๐—ˆ ๐–บ๐–ผ๐—‹๐—ˆ๐—Œ๐—Œ ๐—๐—๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐—‡๐—‚๐–พ๐—Œ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—๐—‹๐—’ ๐—๐—ˆ ๐—„๐—‡๐—ˆ๐— ๐—๐—๐–พ ๐–ผ๐—๐–บ๐— ๐— ๐–พ๐—‡๐—€๐–พ๐—Œ ๐—๐—๐–บ๐— ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—‰๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—๐—‹๐—ˆ๐—Ž๐—€๐—!!



๐–ฒ๐—ˆ ๐—๐–พ ๐—๐–บ๐—๐–พ ๐–บ ๐— ๐—ˆ๐— ๐—ˆ๐–ฟ ๐—Œ๐—๐—ˆ๐—‹๐—’ ๐–ป๐—ˆ๐—ˆ๐—„๐—Œ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ ๐—ˆ๐–ฟ ๐–ฐ๐–ฑ๐–ฌ๐–ณ ๐–ผ๐–บ๐—‡ ๐—‹๐–พ๐–บ๐–ฝ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—๐—‚๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐— ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐— ๐–พ๐—Œ๐—Œ.



๐–ฎ๐—๐—๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐–พ, ๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐— ๐—ˆ๐—’๐–บ๐— ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–ผ๐—„๐–ฌ๐–บ๐—‹๐— ๐–ผ๐—Ž๐—Œ๐—๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‹๐—Œ ๐—๐–พ ๐—‹๐–พ๐–บ๐— ๐— ๐—’ ๐—Œ๐–บ๐— ๐—Ž๐—๐–พ ๐—’๐—ˆ๐—Ž,,, ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—๐—๐–พ ๐—‰๐–พ๐—ˆ๐—‰๐— ๐–พ ๐—๐—๐—ˆ ๐—๐–บ๐—Œ ๐—†๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–ผ๐—„๐–ฌ๐–บ๐—‹๐— ๐—๐—ˆ ๐–พ๐—‘๐—‚๐—Œ๐— ๐–บ๐— ๐— ๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹ ๐—๐—๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—Ž๐—‡๐—๐—‹๐—’ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—‰๐—‚๐—๐–พ ๐—๐—๐—ˆ๐—Œ๐–พ ๐—Ž๐—‰๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‚๐—‡๐—€ ๐–ผ๐—๐–บ๐— ๐— ๐–พ๐—‡๐—€๐–พ๐—Œ ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐—๐—๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐—Œ.

๐–ช๐—‚๐—‡๐–ฝ๐— ๐—’ ๐—๐–พ ๐—‡๐–พ๐–พ๐–ฝ ๐–ผ๐—๐–บ๐—‡๐—€๐–พ๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช"



It is clear that QuickMart needs to confront these systemic issues within its operations as repeated complaints from employees demand a thorough investigation into management practices, employee welfare and the role of outsourcing agents.



Until these problems are addressed, the company risks further damage to its reputation and the well-being of its workers.



QuickMart must step up to ensure that its employees are treated fairly and with respect or else it will continue to face public backlash and potential legal troubles ahead.

Via Cyprian Nyakundi.

The Kenyan DAILY POST.