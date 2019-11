Monday November 4, 2019 -Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kakamega and Bungoma counties have emerged as the most populous counties in Kenya according to population census 2019 which put Kenyan total population at 47.6 million people.





The least populous counties include Lamu, Isiolo, Samburu, Tana River and Taita Taveta as per the report released on Monday by the Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) at State House Nairobi.





Here is population distribution by county





4,394,073 Nairobi4,394,073





2,417,705 Kiambu2,417,705





2,162,202 Nakuru2,162,202





1,867,579 Kakamega1,867,579





1,670,570 Bungoma1,670,570





Mombasa 1,208,333 Mombasa1,208,333





866,820 Kwale866,820





1,453,787 Kilifi1,453,787





340,671 Taita Taveta340,671





841,353 Garisa841,353





781,263 Wajir781,263





867,457 Mandera867,457





459,785 Marsabit459,785





1,545,714 Meru1,545,714





393,177 Tharaka Nithi393,177





608,599 Embu608,599





113,6187 Kitui113,6187





1,421,932 Machakos1,421,932





987,653 Makueni987,653





638,289 Nyandarua638,289





759, 164 Nyeri759, 164





610, 411 Kirinyaga610, 411





1,560,640 Murang'a1,560,640





926, 976 Turkana926, 976





621,241 West Pokot621,241





990,341 Trans Nzoia990,341





1,133,186 Uasin Gishu1,133,186





454,480 Elgeyo Marakwet454,480





885,711 Nandi885,711





666,763 Baringo666,763





518,540 Laikipia518,540





1,157,873 Narok1,157,873





1,117,840 Kajiado1,117,840





901,777 Kericho901,777





875,689 Bomet875,689





590,013 Vihiga590,013





893,681 Busia893,681





993,183 Siaya993,183





1,155,574 Kisumu1,155,574





1,131,950 Homa Bay1,131,950





1,116,436 Migori1,116,436





1,266,860 Kisii1,266,860





605,576 Nyamira605,576