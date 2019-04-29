Mumunya kama sweet! DIAMOND’s aging father MZEE ABDUL caught on camera getting mushy with his slay queen girlfriend (VIDEOS).

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Tuesday, April 30, 2019-Diamond’s father, Mzee Abdul, has been causing controversies from the time his son got fame and became one of the most sought after artists in Africa.

He has been riding on his son’s fame to get publicity.

He started by beefing with his successful son when he accused him  of  neglecting him despite his riches  but they reconciled recently and saw each other face to face for the first time in 20 years.

Mzee Adbul is suffering from cancer but the killer disease won’t dampen his spirit.

He was recently caught on camera getting mushy with a young lady alleged to be his girlfriend.

They were getting mushy like teenage lovers.

Watch the videos.
Jamaniiiiiiii eeeeeeeh njooon hapaaaaaaa.....📣📣📣😂😂😂😂😂😂😂😂 ubuyu nilio nao kuula peke yangu sitoumaliza ndo maana nikawaleteeni 😆😆😆😆😆😆😆 unaambiwa mimi na BIBI TIFFAH MPYA ni marafiki kufa na kupona ndo maana kaniamin kanipa hiz video😂😂😂😂😂 video ziko nying niwewe tu ukinifuatilia.... Video inayofata napost wakiwa CHUMBANIII😆😱😱 Sasa kwanini ikupiteee hyo video??? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Alafu naomba mnijibu nimtagg huyu mama yake @diamondplatnumz Mpyaa au nmkaushie...???? Naomben majibu yenu haraka manake hiz video ziko nying ndo kwanza hii ya pili😆😆😆😆😆😆😆😆 RAHA YA UMBEA UWE NA BANDO TU NDUGU ZANGU😂😂😂😂😂😂 BAKI NA MIMI #sirMadikodiko A.k.a Rafiki yake BIBI TIFFAH MPYAA😆
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The Kenyan DAILY POST

   

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