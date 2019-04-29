Mumunya kama sweet! DIAMOND’s aging father MZEE ABDUL caught on camera getting mushy with his slay queen girlfriend (VIDEOS).Editor's Choice, Entertainment News, Forum and discussion, Gossip and Drama, Videos 07:59
Tuesday, April 30, 2019-Diamond’s father, Mzee Abdul, has been causing controversies from the time his son got fame and became one of the most sought after artists in Africa.
He has been riding on his son’s fame to get publicity.
He started by beefing with his successful son when he accused him of neglecting him despite his riches but they reconciled recently and saw each other face to face for the first time in 20 years.
Mzee Adbul is suffering from cancer but the killer disease won’t dampen his spirit.
He was recently caught on camera getting mushy with a young lady alleged to be his girlfriend.
They were getting mushy like teenage lovers.
Watch the videos.
Huyu baba anazeeka vibaya jamanii😆😆😆😆 izo busu mbona nyingi nying sana 😂😂😂😂 alafu huyu binti si mtoto wa #mama_dangote kabisaa...????😱😱😱😱 hivi kama mambo yenyewe ndo haya mnafikili baba Diamond ataacha mziki???😂😂😂😂😂😂😂 yani aka kabinti kanamchuna hela tu baba wawatu yemwenyewe ndo kwanza kabahatisha nyimbo ya kushirikishwa😂 alafu nakenyewe pesa zakwenye show akahonge😆😆😆😆😆😆😆😆 WANGAPI DUNIA IKISIMAMA TUNASHUKAAA....???? Msisahau kumtag mama Dangote aje kuona chombo ya mzee ABDUL HAPA😂😂😂😂 @jaymaudaku @tzbabukubwa @carrymastory #sirMadikodiko
Jamaniiiiiiii eeeeeeeh njooon hapaaaaaaa.....📣📣📣😂😂😂😂😂😂😂😂 ubuyu nilio nao kuula peke yangu sitoumaliza ndo maana nikawaleteeni 😆😆😆😆😆😆😆 unaambiwa mimi na BIBI TIFFAH MPYA ni marafiki kufa na kupona ndo maana kaniamin kanipa hiz video😂😂😂😂😂 video ziko nying niwewe tu ukinifuatilia.... Video inayofata napost wakiwa CHUMBANIII😆😱😱 Sasa kwanini ikupiteee hyo video??? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Alafu naomba mnijibu nimtagg huyu mama yake @diamondplatnumz Mpyaa au nmkaushie...???? Naomben majibu yenu haraka manake hiz video ziko nying ndo kwanza hii ya pili😆😆😆😆😆😆😆😆 RAHA YA UMBEA UWE NA BANDO TU NDUGU ZANGU😂😂😂😂😂😂 BAKI NA MIMI #sirMadikodiko A.k.a Rafiki yake BIBI TIFFAH MPYAA😆
Wananzengoooooo.....!!!📣📣📣📣📣 Naomba mnipe ruhusa niwatambulishe bibi yake TIFFAH MPYAAA😱😂😂😂😂😂😂😂 Unaambiwa Bibi yake Tiffah wa muda huu kisuuuuuu.....😆😆😆😆 mtoto damu bado inachemkaa kabisaaa🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 Sasa wangapi mko tayari Nizimwage video zoteeeeeeeeee........????😆😆😆😆😆😆😆 Alafu mniambie kama mko tayari nimtagg BIBI YAKE TIFFAH VIDEO INAYOFUATAA....😆😆😆😆😆😆 Ney Anasema Vunja mifupa ungali bado kijana....😂😂 NENO MOJA KWA BIBI YAKE TIFFAH MPYA ALAFU MUDA SIO MREFU NAZIMWAGA VIDEO ZOTEEEEE BAKI NA MIMI TU @Sir_Madikodiko 😆😆😆😆😆😆😆😆
The Kenyan DAILY POST