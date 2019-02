The Slay Queen VICTOR WANYAMA flies to London for SEX unmasked, find the juicy scoop here (PHOTOs)

Via the famous Chit-Chat Facebook Group





Haya, Wacheni niwapatie Udaku leo. Haka Kadem (Serah Teshna) ni side chick wa footballer Victor Wanyama. He flies her to London some weekends anamtomba halafu anamgee dough kanarudi. Walikuzwa same neighborhood lakini wenye wanamjua Serah wanajua vile kanakuwanga na roho mbaya. Ndio maana Victor humtomba Kisiri siri tu. Halafu kanapenda kujifanya vile nikaself made lakini kanashindanga kutomba mabwana wazee wa wenyewe. Anaishi vizuri Sana Lavington kwa apartment luxury za 120k per month na ana drive lakini salary ya K24 ni 30k tu.





Nikabaya na kana beef na Kate Actress sijui kalijaribu kulala na bwana ya Kate Actress, Phil, ndio waanze show yao pamoja Kate akakasirika akamfuta job from that role alikuwa nayo Sue na Johnny. Ndio maana Serah alidisappear kwa hiyo show na siku hizi Huwezi Ona Kate akicomment kwa picha zake kama kitambo the way she used to comment kila saa. Kate alikuwa betrayed sana kwasababu alikuwa akidhani huyu dame ni beste yake mpaka alikuwa kwa wedding ya Kate na Phil on top of kumpa job Sue na Johnny. Kate ndio alimwanzisha kwa industry Halafu akamfanyia hivyo.





Yaani, Haka Kadem ni wale wanafanya anything behind the scenes kufika juu na kakona enemies mob. Ni wale ukiwasaidia badala yakukuthank Anajaribu kukunyang'anya bahati yako iwe yake. Naskia pia kalifutwa kazi K24 na kaliplant stories za uwongo kwa media ati kanareplace Joey Muthengi kwa 10/10 watu wa Citizen wakakasirika ikabackfire.





Kakothirsty kuwa the next big thing lakini Kenya ni ndogo. Halafu ile international pageant alihost, alipewa hiyo connection na dame anaishi Germany Anaitwa Brenda Chebet. Brenda alikuwa anataka Serah amsaidie kutafuta sponsors huku Kenya ndio wapate Kenyan representative.