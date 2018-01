MEN only, this is how to make a Kenyan LADY love you, attracting them like a magnet.

8. STOP sagging, you're no longer a teen! She might not tell you but it throws her off - unaonyesha watu matako zako ndio nini ifanyike kwani uko fashion show ya matako??

.

9. She will feel great if her pic is your phone or computers wallpaper - this

applies to those with Smart Phones... kama uko na nokia 3310 utamueka akiwa Ringtone!!!!

.

10. Take her out once in a while- sio kukaaga kwa nyumba ni ka ulipigiliwa

misumari sawa msee??

.

11. Control your female friends - hii tabia ya kuitana bff, sijui bestie, mother na son na your female friends ni upuzi. Ata kama alikuweka Friendzone msee don’t stoop that low hadi unabandikwa majina.za.kifago.

.

12. Finally.. try learning how to dance with her - sio kuenda klub unaanza kurukaruka