Imagine these are words came from President UHURU KENYATTA’s mouth, SAD!

THE TWELVE GREAT SAYINGS OF PRESIDENT UHURU KENYATTA KENYA





These are words from President Uhuru



1). "Mademoni" ----------To Musalia Mudavadi.





2). "Mjinga na Mganga"--------- To Raila Odinga.





3). "Magazeti ni za kufunga nyama"-------To the Media.





4). "Can't Pay won't Pay" ------To Teachers on CBA





5). "Mtalipa. Afadhali niseme ukweli, title deed mtalipa hamkutupigia kura" ---------- To poor Coasterian squatters.





6). "Tunakula nyama nyinyi mkimeza mate" --------To 5 Million Kenyans who voted for Opposition.





7). "Sasa Mnataka nifanye nini Jameni"--------To 48 Million Kenyans on...